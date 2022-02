NOC*NSF: Jelinkova enige sporter TeamNL met hoge ct-waarde

Van de 42 Nederlandse sporters die meedoen aan de Olympische Spelen, is alpineskiester Adriana Jelinkova de enige met een kritische ct-waarde. Dat zegt een woordvoerder van NOC*NSF dinsdag. De ct-waarde is de waarde die aangeeft of iemand al dan niet besmet is met het coronavirus.

Jelinkova liep begin januari het coronavirus op. In Beijing testte ze in aanloop naar de reuzenslalom van maandag positief. Die positieve test is volgens NOC*NSF vermoedelijk nog het gevolg van de positieve uitslag van begin januari, net als de hoge ct-waarde. Jelinkova, die dinsdag besloot de slalom van woensdag over te slaan en terug naar Nederland te reizen, had vanwege haar positieve test de voorbije week geen contact met de andere leden van TeamNL.

“Allereerst een enorme domper dat dit Adriana moet overkomen. Ze heeft na haar zware knieblessure vorig jaar zo hard geknokt om de Spelen te kunnen halen”, zegt Carl Verheijen, chef de mission van TeamNL. “Dat deze omstandigheden zo’n wissel op haar trekken en daardoor haar prestatie in de weg staan, is voor haar ontzettend frustrerend en verdrietig. Haar besluit om niet meer in actie te komen is begrijpelijk en dat respecteren we uiteraard. We doen er alles aan om Adriana ook nu de juiste steun te kunnen bieden.”