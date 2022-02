Nuis pakt goud ‘kalm en met armpjes op de rug’

Kjeld Nuis piekte net als zijn grote voorbeeld Ireen Wüst op het juiste moment. De 32-jarige schaatser prolongeerde op de Winterspelen in Beijing zijn olympische titel op de 1500 meter in een olympisch record van 1.43,21. “Ik zag de tijd van Thomas Krol en die was sneller dan mijn laatste wedstrijd. Ik moet van goede huize komen om die tijd te verbeteren, dacht ik. Maar toen kwamen de woorden die Ireen tegen me zei naar boven: kalm blijven, armpjes op de rug en doorgaan tot de finish. En dat heb ik gedaan”, zei Nuis na de finish bij de NOS.

Nuis had meteen het goede gevoel te pakken, zei hij. “Ik dacht nog even dat ik te langzaam was begonnen, maar die eerste ronde ging zo makkelijk. Ik kon lekker doorschaatsen en vrij bewegen. Precies zoals het moest: lekker openen en dan drie rondjes beuken. Het mooiste gevoel van het schaatsen is als je slagen raak zijn en dat gevoel had ik.”