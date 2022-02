Nuis prolongeert bij Spelen titel op 1500 meter, zilver voor Krol

Schaatser Kjeld Nuis heeft bij de Olympische Spelen in Beijing zijn titel op de 1500 meter geprolongeerd. De 32-jarige Zuid-Hollander was met een olympisch record van 1.43,21 net iets sneller dan landgenoot Thomas Krol (1.43,55) die het zilver pakte. Het brons ging naar de Zuid-Koreaan Kim Min-seok in 1.44,24.

Het is de derde olympische gouden medaille voor Nuis. Bij de Spelen in Zuid-Korea in 2018 won hij goud op de 1000 en de 1500 meter.

Voor Nuis was het de enige kans op een medaille op deze Spelen. De tweevoudig olympisch kampioen van Pyeongchang (1000, 1500 meter), eindigde op het olympische kwalificatietoernooi in december als vierde op de 1000 meter en greep naast een ticket voor de Spelen. Een dag later verzekerde hij zich van deelname aan de Winterspelen door de 1500 meter te winnen.

Nuis lag bij zijn opening en eerste ronde achter op het schema van Krol, die in de rit ervoor razendsnel van start was gegaan. Met een snelle tweede volle ronde sloop hij echter naar de tussentijd van zijn landgenoot. In de slotronde maakte Nuis het verschil met de armen op de rug met rake slagen, ruim drie tienden van een seconde onder de toptijd die Krol daarvoor had neergezet.

Nuis is de eerste Nederlandse schaatser die de olympische titel op de 1500 meter weet te prolongeren, net zoals ploeggenote Ireen Wüst dat een dag eerder deed. Voor hem wisten alleen Kees Verkerk (Grenoble, 1968), Ard Schenk (Sapporo, 1972) en Mark Tuitert (Vancouver, 2010) het ‘koningsnummer’ een keer te winnen.

Behalve Nuis en Krol kwam ook Marcel Bosker in actie op de 1500 meter. De 25-jarige schaatser reed in de vierde rit naar 1.45,42. Dat was goed voor de negende plaats.