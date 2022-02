Ruim 50 meldingen via speciale discriminatie-app KNVB

Het afgelopen jaar zijn er 52 meldingen binnengekomen op de speciale app DiscriminatieMelder van de KNVB. Van dat aantal waren 47 voor het amateurvoetbal en vijf voor het betaald voetbal; 25 meldingen in het amateurvoetbal zijn tuchtrechtelijk in behandeling genomen, meldt de voetbalbond. De rest van die meldingen is voornamelijk opgepakt door de verenigingsadviseurs van de KNVB, die contact opnamen met de betrokken clubs.

De app werd een jaar geleden geïntroduceerd als onderdeel van het aanvalsplan tegen racisme en discriminatie in het voetbal, een gezamenlijk initiatief van de Rijksoverheid, KNVB, Eredivisie CV, Keuken Kampioen Divisie en Vrouwen Eredivisie. Als mensen op of rond het voetbalveld getuige zijn van racisme of discriminatie, kunnen ze dat snel doorgeven via de DiscriminatieMelder.

Het plan ‘Ons Voetbal Is Van Iedereen’ ging twee jaar geleden van start. Het bestaat uit in totaal twintig nieuwe of aangescherpte maatregelen om racisme en discriminatie te bestrijden. De richtlijnen zijn inmiddels allemaal in werking, maar het coronavirus heeft de afgelopen twee jaar wel grote invloed gehad op de ontwikkeling van veel onderdelen van het plan, licht de bond toe in een persbericht.

“Veel wedstrijden moesten zonder publiek worden gespeeld, amateurcompetities werden stilgelegd of afgebroken en fysieke bijeenkomsten voor bijvoorbeeld cursussen waren niet toegestaan. Maar waar mogelijk zijn er zeker vorderingen gemaakt die de voetbalwereld beter in staat stelt om discriminatie te bestrijden.”