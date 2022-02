Shorttracker De Laat derde Nederlandse deelnemer op 1500 meter

Shorttracker Itzhak de Laat doet woensdag bij de Olympische Spelen mee aan de 1500 meter. Bondscoach Jeroen Otter moest nog één Nederlander aanwijzen voor die afstand en hij heeft voor de 27-jarige Fries gekozen.

De Laat, die dinsdag in het Capital Indoor Stadium strandde in de halve finales op de 1000 meter en vervolgens de B-finale won, is ingedeeld in de vierde kwartfinale. Sjinkie Knegt (zesde kwartfinale) en Sven Roes (tweede kwartfinale) zijn de andere twee Oranje-rijders op de 1500 meter.

Behalve de kwartfinales staan woensdag ook direct de halve finales en de finale op het programma in Beijing.

Knegt behaalde vier jaar geleden bij de Spelen van Pyeongchang zilver op de 1500 meter. De Olympische Spelen in China begon hij teleurstellend. Knegt werd in de kwartfinales van de 1000 meter gediskwalificeerd.