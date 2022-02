Shorttrackkampioene Fontana dreigt Spelen in Italië over te slaan

De Italiaanse winnares van olympisch goud op de 500 meter in het shorttrack Arianna Fontana heeft gedreigd de volgende Spelen, in 2026 in haar thuisland, te laten schieten. De 31-jarige Fontana en de Italiaanse schaatsbond hebben ruzie. Fontana, die Suzanne Schulting maandag naar het zilver verwees, zei dat ze zich niet veilig voelde in Italië.

“Om daar (op de Spelen van 2026) te zijn als sporter, moeten sommige dingen veranderen. Ik zal mezelf, mijn coach en mijn familie niet in situaties brengen waarin we tot nu toe hebben gezeten”, aldus Fontana.

Het conflict is er sinds de shorttrackster koos voor haar man Anthony Lobello als trainer, waar de nationale schaatsbond het niet mee eens was. Sinds dat moment traint ze met Lobello in Hongarije. “De race van maandag was het bewijs dat die keuze de juiste was, de beste”, zei de olympisch kampioene na haar nieuwe titel.

Fontana is samen met langlaufster Stefania Belmondo nu wat aantal medailles betreft de beste olympische wintersporter voor Italië ooit. Ook is ze internationaal gezien in haar sport degene met de meeste medailles op de Spelen.