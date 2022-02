Skiester Goggia twijfelt over titelverdediging op afdaling

De Italiaanse skiester Sofia Goggia weet nog niet of ze op 15 februari haar olympische titel op de afdaling gaat verdedigen. In tegenstelling tot eerdere positieve berichtgeving vanuit het Italiaanse kamp, sprak Goggia dinsdag haar twijfel uit. “Ik heb twee lastige weken achter de rug”, zei ze. “Dat ik hier in Beijing ben, kun je al een succes noemen. Ik kan echter niets garanderen, ook niet dat ik start op de afdaling.”

De 29-jarige Goggia, die op de vorige Winterspelen in Pyeongchang goud won, blesseerde zich een tweetal weken geleden in de super-G van Cortina d’Ampezzo. Aan een val hield ze een verrekking van de kruisbanden van de linkerknie en een klein breukje in het kuitbeen over.

Goggia besloot zich niet te laten opereren, in de hoop op tijd fit te zijn om een gooi te doen naar nieuw olympisch succes. De Italiaanse won dit seizoen vier van de vijf wereldbekerwedstrijden op de afdaling.