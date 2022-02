Snowboardster Dekker bereikt kwartfinale parallelreuzenslalom

Snowboardster Michelle Dekker is er bij de Olympische Spelen in geslaagd de kwartfinales te halen op de parallelreuzenslalom. De 25-jarige Zoetermeerse was in de achtste finales in het Genting Snow Park in Zhangjiakou net wat rapper dan Sofia Nadyrsjina uit Rusland. Het verschil was 3 honderdsten van een seconde.

Dekker komt later op dinsdag in actie in de kwartfinale tegen de Oostenrijkse Julia Dujmovits.

Het is voor Dekker de derde keer dat ze meedoet aan de Olympische Spelen. Bij de Spelen van Sotsji in 2014 haalde ze met een 22e plaats de achtste finales niet. Vier jaar later in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang greep ze met 1 honderdste van een seconde naast een plek in de achtste finales en werd ze zeventiende.