Snowboardster Dekker verliest in halve finale van Ledecka

Snowboardster Michelle Dekker is er bij de Olympische Spelen niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale op het onderdeel parallelreuzenslalom. De Nederlandse was in de halve eindstrijd in het Genting Snow Park in Zhangjiakou kansloos tegen de Tsjechische titelverdedigster Ester Ledecka.

Dekker heeft nog wel kans op een bronzen medaille. Ze komt later op dinsdag in actie tegen de Sloveense Gloria Kotnik.

Het is voor Dekker haar derde deelname aan de Olympische Spelen. Bij de Spelen van Sotsji in 2014 haalde ze met een 22e plaats de achtste finales niet. Vier jaar later in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang greep ze met 1 honderdste van een seconde naast een plek in de achtste finales en werd ze zeventiende.