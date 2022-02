Snowboardster Dekker verliest strijd om brons van Kotnik

Snowboardster Michelle Dekker is het bij de Olympische Spelen niet gelukt een medaille te winnen op het onderdeel parallelreuzenslalom. De Nederlandse verloor dinsdag in het Genting Snow Park in Zhangjiakou in de strijd om het brons van de Sloveense Gloria Kotnik.

Kotnik nam al vroeg in de race een voorsprong. Dekker ging in het slot ook nog onderuit, net als in de halve eindstrijd tegen de Tsjechische titelverdedigster Ester Ledecka. Dekker moet daardoor met de vierde plek genoegen nemen.

De olympische titel ging opnieuw naar Ledecka, die in de eindstrijd de Oostenrijkse Daniela Ulbing ruim voor bleef. Bij de mannen won de Oostenrijker Benjamin Karl het goud. Tim Mastnak uit Slovenië werd tweede en de bronzen medaille ging naar de Russische sporter Victor Wild.

Dekker steeg met het bereiken van de halve finales boven zichzelf uit. De Zoetermeerse bereikte in de voorbije kwalificatieperiode bij wereldbekerwedstrijden vier keer de achtste finales en één keer de kwartfinale op de parallelreuzenslalom. Daarmee voldeed ze slechts deels aan de kwalificatie-eisen. NOC*NSF liet haar toch naar Beijing gaan, omdat de Nederlandse Ski Vereniging de bond ervan kon overtuigen dat Dekker in haar huidige vorm kon doordringen tot de finalerondes.

Het was voor Dekker de derde keer dat ze meedeed aan de Olympische Spelen. Bij de Spelen van Sotsji in 2014 haalde ze met een 22e plaats de achtste finales niet. Vier jaar later in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang greep ze met 1 honderdste van een seconde naast een plek in de achtste finales en werd ze zeventiende.