Snowboardster Kummer strandt vroegtijdig na quarantaine

De ongevaccineerde snowboardster Patrizia Kummer zei geen last te hebben gehad van de verplichte quarantaine van drie weken die ze na haar aankomst in Beijing moest ondergaan. Kummer vloog er dinsdag op de parallelreuzenslalom uit in de zestiende finales. De Zwitserse was de olympisch kampioene van Sotsji 2014 op het onderdeel.

Kummer heeft zich om “persoonlijke redenen” niet laten vaccineren tegen corona en onderging de verplichte isolatie zonder morren. Uiteindelijk mocht ze na ruim twee weken van haar kamer af om te kunnen trainen. De gedwongen isolatie was geen probleem geweest, vertelde ze nadat ze in de eerste ronde haar run nog gewonnen had. “Ik heb goed kunnen trainen, op sprongkracht bijvoorbeeld. Daar heb je niet veel ruimte voor nodig. Het zit allemaal in je hoofd. Ik was er gewoon klaar voor.”

Kummer zei niet over anderen te willen oordelen als het om vaccinatie gaat en er niet mee te zitten wat anderen van haar besluit vinden. “Iedereen is vrij om te denken wat hij wil. Niemand mag dat voor mij doen”, aldus de 34-jarige Zwitserse.