TeamNL na drie dagen op kwart totaal aantal plakken Pyeongchang

Nederland heeft de eerste drie dagen bij de Olympische Spelen vijf medailles behaald. Dat is een kwart van de twintig plakken die TeamNL vier jaar geleden in totaal verzamelde in Pyeongchang, waar toen de Winterspelen waren.

Langebaanschaatssters Irene Schouten (3000 meter) en Ireen Wüst (1500 meter) verzekerden zich in Beijing van goud. Zilver was er tot dusverre voor Patrick Roest (5000 meter langebaan) en shorttrackster Suzanne Schulting (500 meter). Antoinette de Jong pakte een bronzen medaille op de 1500 meter.

De twintig medailles van Nederland in Pyeongchang waren in 2018 onderverdeeld in acht gouden, zes zilveren en zes bronzen. Bij de succesvolste Winterspelen ooit, in Sotsji in 2014, verzamelde TeamNL acht gouden, zeven zilveren en negen bronzen plakken, 24 in totaal dus.

Chef de mission Carl Verheijen sprak kort voor aanvang van de Spelen in Beijing de doelstelling uit om ongeveer twintig medailles te willen behalen.