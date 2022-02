Tennisser Tsitsipas met moeite verder in Ahoy

Stefanos Tsitsipas heeft zich met moeite verzekerd van een plek in de tweede ronde van het ABN AMRO World Tennis Tournament. De als eerste geplaatste Griek ontdeed zich in zijn eerste partij in Rotterdam van de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina, de nummer 46 van de wereld: 7-5 6-7 (1) 6-4.

Tsitsipas benutte na 2 uur en 40 minuten zijn eerste wedstrijdpunt met een ace. Het was toen 22.19 uur, terwijl er nog publiek aanwezig was in Ahoy. Om 21.50 uur kregen de fans medegedeeld dat ze pas na de wedstrijd het stadion hoefden te verlaten, ondanks de ‘sluitingstijd’ van 22.00 uur wegens de geldende coronamaatregelen.

In de eerste set serveerde Davidovich Fokina bij 5-4 voor setwinst. Tsitsipas won echter drie games op rij. Davidovich Fokina liet zich in de eerste set behandelen aan een bovenbeenblessure, maar hij kon de partij gewoon voltooien. Hij maakte in de tweede set een 4-2-achterstand ongedaan en dwong een derde set af. Daarin wist de nummer 1 van de plaatsingslijst uitschakeling ternauwernood te voorkomen.

Tsitsipas doet al voor de zesde keer mee in Ahoy en alleen vorig jaar wist hij meer dan één wedstrijd te winnen. Hij reikte toen tot de halve finales, waarin hij verloor van de uiteindelijke winnaar Andrej Roeblev.

Tsitsipas is na de afzegging van de Rus Daniil Medvedev, op basis van de ranglijst, de favoriet voor de titel in Ahoy. In de tweede ronde neemt hij het op tegen de winnaar van het duel tussen de Zuid-Afrikaan Lloyd Harris en Ilja Ivasjka uit Belarus.