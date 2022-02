Treffer Vilhena helpt Espanyol niet veel verder

Tonny Vilhena heeft zijn eerste doelpunt voor Espanyol gemaakt. Het hielp de club niet veel verder, want de uitwedstrijd bij Athletic Club ging met 2-1 verloren.

Al na 3 minuten had Vilhena de bezoekers op voorsprong gezet. Maar 2 minuten later stond het al weer 1-1, door een treffer van Oihan Sancet. Vervolgens zette Iñigo Martínez de thuisclub op voorsprong. Dat was na 16 minuten.

Vilhena maakt het seizoen op huurbasis af bij Espanyol. De Spaanse middenmoter kan hem daarna definitief overnemen van de Russische club FC Krasnodar.