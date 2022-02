Van Velde valt in herhaling na tweede goud van zijn schaatsers

Schaatscoach Gerard van Velde wilde na het goud van Kjeld Nuis op de 1500 meter dezelfde reactie geven als een dag eerder na het goud van Ireen Wüst. Hij stelde zelfs voor dat die uitspraken van maandag waarin hij zijn superlatieven gaf gewoon werden gebruikt. “Ik ben heel blij dat wat we bij die twee schaatsers zagen in de afgelopen week geen bedrog was, maar dat het er ook echt uitkomt”, aldus de coach die in twee dagen tijd zijn beide schaatsers de olympische titel op de 1500 meter zag prolongeren.

“Ik vond het ook heel knap zo na die rit van Thomas Krol, want die was ook supergoed”, zei Van Velde over Nuis. “Kjeld bleef heel mooi rustig, maakte zijn slagen technisch heel goed af en dan zie je dat hij in het middengebied van de 1500 meter net wat meer overhield dan Thomas. Dat was onderdeel van het plan om het zo te doen en dat voerde hij perfect uit.”

Van Velde zei alleen maar blij te kunnen zijn dat Nuis hier het beste van zichzelf laat zien. “Je maakt trainingsschema’s en natuurlijk is het dan de bedoeling dat je het hier doet. Maar daar komen nog zo veel mentale aspecten bij kijken. Als je dan dit van jezelf naar boven weet te halen, is gewoon geweldig.”

De coach vond de race van Nuis net als die van Wüst een dag eerder een perfecte race. “Dit was heel goed ingedeeld en in mijn ogen perfect. En de lat lag hoog met de race van Krol. Ik dacht na die rit dat als hij rijdt zoals hij kan het te doen zou zijn, maar dan moest er niks fout gaan. En er ging niks fout.”