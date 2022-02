Vijftig sporters hebben isolatie in Beijing achter de rug

Inmiddels vijftig atleten hebben bij de Winterspelen van Beijing een verplichte quarantaine achter de rug. Het gaat om sporters die bij aankomst in Beijing of tijdens hun verblijf in het olympisch dorp positief zijn getest op Covid-19. Op dit moment verblijven er 32 sporters nog in isolatie, meldde de organisatie dinsdag.

In totaal zijn er sinds 23 januari 393 personen die betrokken zijn bij de Spelen positief getest. In iets minder dan de helft van de gevallen ging het om atleten of directe begeleiders. Bij de 70.000 tests op maandag waren er zes positieve gevallen.

Onder de atleten die zich weer onder hun medesporters mogen bewegen bevindt zich onder meer de Amerikaanse bobsleester Elana Meyers Taylor, die zich kan gaan voorbereiden op haar wedstrijden. Sporters als de Duitser Eric Frenzel, drievoudig winnaar van goud op de noordse combinatie, en de Finse ijshockeyer Marko Antilla zitten nog in een quarantainehotel.

Over de omstandigheden daar ontstond flinke irritatie, die leidde tot vragen om beter eten, beter internet en meer trainingsmogelijkheden. “Ik begrijp de frustratie en teleurstelling. Je zit daar liever niet, maar we doen er alles aan om de situatie te verbeteren”, zei Brian McCloskey, voorzitter van de medische commissie van Beijing 2022. “Ik kan de pandemie helaas niet doen verdwijnen. Hij is er en het risico is nog steeds aanwezig.”