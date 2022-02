Zilveren Krol: de beste heeft gewonnen

Schaatser Thomas Krol mocht drie minuten hopen dat hij het goud ging veroveren op de 1500 meter bij de Olympische Spelen in Beijing. Tot in de rit na hem landgenoot Kjeld Nuis tot een nog betere tijd kwam. “Ik moet tevreden zijn, al voel ik ook een beetje teleurstelling”, vertelde Krol, die het zilver pakte, bij de NOS.

De tevredenheid gold vooral het feit dat hij op de dag dat het moest zijn beste 1500 meter van het seizoen reed. “Ik heb er alles aan gedaan. Ik was niet eerder zo goed, maar dat gold ook voor Kjeld. De beste heeft gewonnen.”

Krol meldde “met opgeheven hoofd” de zilveren medaille woensdag te zullen ontvangen. “Het is toch ook een droom om hier te staan”, zei de regerend wereldkampioen op de schaatsmijl, die vier jaar geleden deelname aan de Spelen misliep. Hij krijgt nog een kans op de 1000 meter, een afstand die hem nog beter ligt. “De 1000 meter gaat me dit jaar iets beter af. Dat ik nu hier zo’n goede 1500 rijd, geeft me alleen maar vertrouwen voor de 1000. Ik ben blij met mijn niveau. Dat is misschien wel de belangrijkste opsteker van vandaag.”