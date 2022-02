Duitsland heerst bij het rodelen op Spelen: ook goud in de dubbel

Duitsland heerst op de Winterspelen in China bij het rodelen. Na de zeges van Johannes Ludwig en Natalie Geisenberger in de eenpersoonsslee, boekte het land woensdag voor de derde keer succes. Tobias Wendl en Tobias Arlt wonnen in de dubbelzitter. Zij waren na twee runs in het ijskanaal van het Yanqing National Sliding Centre de snelsten.

Het duo won al voor de derde keer op rij, want Wendl en Arlt werden ook in Sotsji 2014 en Pyeongchang 2018 olympisch kampioen. Zij bezorgden Duitsland de vijfde gouden medaille op de Spelen in Beijing.

Het zilver ging ook naar een Duits koppel: Toni Eggert en Sascha Benecken. Het brons ging naar de Oostenrijkers Thomas Steu en Lorenz Koller.