Freestyleskiër Ruud bezorgt Noorwegen vierde goud op Spelen

Birk Ruud heeft Noorwegen bij de Olympische Spelen aan de vierde gouden medaille geholpen. De 21-jarige freestyleskiër won in Beijing het onderdeel big air.

Ruud kwam tot een score van 187,75 punten. Het zilver was voor de Amerikaan Colby Stevenson (183,00). Henrik Harlaut uit Zweden werd derde met 181,00 punten.

Noorwegen neemt dankzij de winst van Ruud de leiding in het medailleklassement over van Zweden. De Noren hebben vier gouden, één zilveren en vier bronzen plakken. Zweden staat op vier keer goud, één keer zilver en twee maal brons. Nederland (drie goud, drie zilver, één brons) is nu derde.

De Verenigde Staten wachten in Beijing nog altijd op het eerste goud.