Hendriks (NOC*NSF): alleen ISU bepaalt temperatuur van ijsvloer

Technisch directeur Maurits Hendriks van NOC*NSF benadrukt dat alleen de internationale schaatsunie ISU gaat over de temperatuur van de ijsvloer. Van de beschuldigingen van corruptie, geuit door de Zweedse schaatser Nils van der Poel, wil Hendriks zich ver distantiëren. Van der Poel uitte zijn beschuldigingen naar aanleiding van uitspraken van een aan TeamNL verbonden wetenschapper dat Nederland bij de ijsmeester van het langebaanschaatsen lobbyt voor de beste ijsvloer voor de Nederlandse schaatsers.

Zweden heeft dit naar aanleiding van de uitspraken van bewegingswetenschapper Sander van Ginkel in het artikel van de website schaatsen.nl ook in een vergadering gevraagd. “Daar is ongelooflijk duidelijk antwoord op gegeven door de ISU dat er maar één is die bepaalt wat de temperatuur van de ijsvloer is en dat is de ISU”, zei Hendriks. “En dat lijkt me logisch. We hebben het hier niet over een speeltuincompetitie. Dit is de grootste competitie van de wereld. Daar wordt serieus gekeken naar een ‘level playing field’.”

Hendriks sprak zijn teleurstelling uit over het feit dat TeamNL deze verwijten kreeg. “Dat vind ik echt pijnlijk. We winnen graag, maar altijd binnen de gegeven kaders en met ‘fair play’ als uitgangspunt. Dat geïnsinueerd wordt dat dat niet gebeurt, vind ik heel pijnlijk”, zei de technisch directeur die zei geschrokken te zijn van de woorden van Van der Poel. “Die vond ik heftig.”

De technisch directeur zei ervan te balen dat zijn Zweedse collega niet eerst even contact met hem had opgenomen. “We hebben allemaal elkaars telefoonnummer. Bel dan even. Dat betreur ik zeer. Als jij en ik moeten reageren op elk online-artikel dat verschijnt tijdens de Spelen, hebben we er een dagtaak bij en dat lijkt me niet in het voordeel van onze olympische ploeg. Ik hoop dat Van der Poel snel zijn focus vindt op de 10 kilometer en dat we de strijd uit gaan vechten op het ijs. Hij heeft van de ISU mogen horen dat er maar eentje is die de temperatuur van het ijs bepaalt en dat is de ijsmeester met de ISU.”

Volgens Hendriks is het volkomen normaal dat de ijsmeester informatie nodig heeft over de ijsvloer en dat aan de schaatsers vraagt. En ook dat Nederland die informatie verzamelt en dat deelt. “Wat absoluut niet zou kunnen is dat je dat doet met het idee dat je een situatie kan creëren die alleen goed is voor Nederland en slecht is voor alle anderen. Ik zou niet weten hoe het moet, maar dat kan niet. Wat mij betreft is dat ook klip en klaar. Dat zou ik echt erg vinden.”