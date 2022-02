Kleurloze Spelen dreigen voor Knegt na nieuwe teleurstelling

De vierde en mogelijk laatste Olympische Spelen dreigen voor Sjinkie Knegt op een grote teleurstelling uit te lopen. Na vijf dagen heeft de 32-jarige Fries al drie van zijn vier medaillekansen verspeeld. Net als twee dagen eerder op de 1000 meter, werd de shorttracker woensdag op de 1500 meter in het Capital Indoor Stadium gediskwalificeerd. Knegt was het toernooi begonnen met uitschakeling in de halve finales van de gemengde aflossing na een val van Suzanne Schulting.

Waar hij na de 1000 meter nog boos werd en een mening had over van alles en nog wat, leek hij dit keer meer te berusten in zijn lot. “Ik had niet door dat hij er zoveel last van had. Maar toen ik de beelden terugkeek, zag ik wel dat hij uit balans raakte. Maar hij ging tenminste niet liggen”, aldus Knegt over de Hongaar John-Henry Krueger.

“Ik kom gewoon niet aan schaatsen toe, dat is waar het fout gaat. Ik zit gewoon niet op de goede plek”, vervolgde Knegt op rustige toon. Na zijn olympische bronzen en zilveren medaille van de twee vorige Spelen in Sotsji en Pyeongchang, wilde Knegt er in China een derde aan toevoegen. Het liefst de nog ontbrekende gouden. Op welke afstand maakte hem niet zoveel uit, zei hij in aanloop naar Beijing.

Op de twee individuele afstanden lukte het Knegt niet tot de eindstrijd door te dringen. “Het is wat het is”, zei hij na zijn race in de catacomben van het stadion. “Het wordt bijna een sprint om op kop te komen. Ik kwam op de maximale snelheid tekort om anderen in te halen. Wat moet ik er verder van maken? Het is gewoon klote. Eigenlijk moet je gewoon op kop zitten om het naar je hand te zetten. Dat was me gelukt als ik zes ronden voor het einde voorop had gezeten, maar dat was niet het geval. Het is allemaal als, als, als.”

De enige kans in Beijing op een derde olympische medaille voor Knegt volgt nu met de mannenaflossingsploeg. De andere Oranje-rijders maken deze dagen ook nog niet de beste indruk, al ziet Knegt dat anders. “Ik voel me goed en volgens mij de andere jongens die de relay rijden ook. Ik heb er heel veel zin in.”

Aan stoppen met shorttrack na de Spelen denkt Knegt niet. “Er stond nergens een bord langs de kant dat dit mijn laatste individuele kans was. Over vier jaar zijn er toch weer Olympische Spelen? Daar denk ik zeker over na ja.”