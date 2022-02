Knegt loopt door diskwalificatie ook finale op 1500 meter mis

Shorttracker Sjinkie Knegt ontbreekt later op woensdag in de finale van de olympische 1500 meter. De 32-jarige Fries werd in de halve eindstrijd in het Capital Indoor Stadium gediskwalificeerd.

Het was al de tweede keer dit olympische toernooi dat voor Knegt diskwalificatie volgde. Twee dagen eerder overkwam hem in de kwartfinale van de 1000 meter hetzelfde.

Sven Roes wist de finale evenmin te halen. Itzhak de Laat, de derde Nederlandse deelnemer op deze afstand, strandde eerder al.

Knegt blijft zo op twee individuele olympische medailles staan. Op de 500 meter doet hij in Beijing niet mee. Bij de Spelen van 2014 behaalde Knegt brons op de 1000 meter en vier jaar geleden eindigde hij in Pyeongchang als tweede op de 1500 meter.

In China komt Knegt nog wel in actie met de mannenaflossingsploeg. Bij de gemengde aflossing werd TeamNL uitgeschakeld door een val van Schulting.