Knegt na uitschakeling: mis de snelheid om het af te maken

Shorttracker Sjinkie Knegt stond er beteuterd bij na zijn uitschakeling in de halve finales van de 1500 meter bij de Winterspelen in Beijing. “Als ik op kop rijd, is er niks aan de hand. Maar als dat niet het geval is, lukt het op een of andere manier niet. Ik mis de racesnelheid om het af te maken”, zei de Friese shorttracker na afloop bij de NOS.

Knegt kreeg opnieuw een penalty. “Het was zo lastig om naar voren te rijden en ik probeerde nog buitenom te gaan, maar ik raakte een andere schaatser en werd bestraft. Het was een ‘armblock’, maar ik had niet door dat hij zoveel snelheid verloor. De nieuwe regels die gelden in onze sport zijn nog niet aan mij besteed. Ik ben duidelijk nog van de oude stempel.”

Knegt is individueel klaar in Beijing, maar heeft nog wel kans op een medaille op de aflossing. “Het team staat er goed voor en ik ben er zeker op gebrand nog een medaille te winnen. Ik ben sowieso niet van plan te stoppen na deze Spelen. Ik vind het nog steeds een fantastische sport, dus waarom zou ik ophouden?”