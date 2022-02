KNSB ontkent beschuldiging van beïnvloeden ijsmeester Spelen

De KNSB noemt de beschuldigingen van de Zweedse schaatser Nils van der Poel, die zegt dat Nederland bij de ijsmeester van het langebaanschaatsen lobbyt voor de beste ijsvloer voor de Nederlandse schaatsers, “grote woorden”. “Dat zijn zijn woorden”, zei Remy de Wit, de technisch directeur bij de Nederlandse schaatsbond, over de uitspraken van Van der Poel dat de lobby van TeamNL “corruptie” is.

De technisch directeur denkt niet dat Nederland invloed heeft op de beslissingen van ijsmeester Mark Messer uit Canada. “Ik denk dat de ijsmeesters hier en over de hele wereld zeer capabel zijn de kwaliteit van het ijs zelf te kunnen managen. Ik denk dat er heel veel gesprekken plaatsvinden tussen de wetenschappers van in ieder geval de KNSB, coaches en de ijsmeesters. Wij doen dat eigenlijk al jaren. Dat is niet anders gegaan dan dat we nu gedaan hebben.”

De Wit zegt dat woorden in een artikel van schaatsen.nl, waarin staat dat Nederland een dagelijkse lobby voert bij de ijsmeester, ongelukkig overkomen en dat die anders gekozen hadden kunnen worden. “Ik ben niet verantwoordelijk voor wat in die stukken staat. Ik ben er verantwoordelijk voor dat we een optimale prestatieomgeving creëren voor de sporters en daartoe behoort dat we elke dag al jarenlang het ijs en de luchtvochtigheid meten. En als de ijsmeester daarover met ons wil praten, hebben we het erover.”