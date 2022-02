Laagste aantal coronagevallen op één dag bij Spelen sinds begin

Bij de Olympische Spelen in Beijing zijn dinsdag vijf nieuwe coronagevallen geconstateerd. Dat is het laagste aantal sinds het begin van de telling op 23 januari, toen de eerste atleten en coaches naar China gingen, meldt de organisatie woensdag.

In drie van de vijf gevallen ging het om mensen die arriveerden op de luchthaven van Beijing en zich daar moesten laten testen omdat ze de olympische ‘bubbel’ in wilden. De andere twee mensen die positief testten, zaten al in de sportbubbel.

Alle deelnemers aan de Spelen, van sporters tot journalisten, moeten zich dagelijks laten testen op het coronavirus. Ze worden gescheiden gehouden van de Chinese bevolking. Dinsdag werden meer dan 70.000 tests uitgevoerd.

Het totaal aan positieve coronagevallen bij de Spelen in Beijing staat nu op 398.

Adriana Jelinkova is de enige atleet van TeamNL die in China positief testte. Dat had vermoedelijk nog te maken met haar positieve uitslag van begin januari, meldde sportkoepel NOC*NSF. De skiester deed nog wel mee aan de reuzenslalom, maar ze meldde zich af voor de slalom van woensdag. Jelinkova is inmiddels naar huis.