McLaren bindt Formule 1-coureur Norris tot eind 2025 aan zich

Formule 1-team McLaren heeft coureur Lando Norris tot eind 2025 aan zich gebonden. De 22-jarige Brit staat al sinds 2017 onder contract bij McLaren.

“Ik hou van de mensen bij het team en voel me thuis bij McLaren. Ik ben opgegroeid in dit team en ik maak deel uit van deze reis die we allemaal maken. Vorig seizoen was weer een geweldige stap, zowel in mijn carrière als in de prestaties van het team”, aldus Norris.

“Ik zie hoeveel er geïnvesteerd wordt en voel de toewijding bij het team om in de toekomst te kunnen strijden om overwinningen en titels. Dit alles geeft me enorm veel vertrouwen om vooruit te kijken, dus het was een logische beslissing om onze relatie de komende jaren voort te zetten.”

Norris werd afgelopen seizoen zesde in de Formule 1. Hij stond vier keer op het podium. Tijdens de Grote Prijs van Italië, toen Max Verstappen en Lewis Hamilton uitvielen, werd hij tweede. De zege ging toen naar de Australiër Daniel Ricciardo, ook in 2022 zijn ploeggenoot bij McLaren.