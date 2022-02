Met zes oefenruns moet monobobster Sleper klaar zijn voor debuut

Karlien Sleper begint donderdag, met drie dagen van trainingen, aan haar laatste deel van de voorbereiding op de eerste olympische monobobwedstrijd ooit. Iedere dag heeft ze twee runs ter voorbereiding op haar wedstrijden van zondag en maandag op de Spelen van Beijing. En dat is nodig, want de baan in Yanqing is volgens Sleper weer anders dan tijdens de eerdere testwedstrijd.

Sleper is de Nederlandse troef in de monobob, de nieuwe discipline bij vrouwen waarin je alleen in de slee naar beneden gaat. De voormalig discus- en speerwerpster begon in 2018 aan de sport en kwalificeerde zich met enkele top 10-plaatsen voor de eerste editie van dit onderdeel. Afgelopen najaar was ze al in China om de olympische baan te verkennen. Toen deed ze 33 afdalingen. “Maar er is wel wat veranderd”, zegt de 29-jarige bobsleester in een vooruitblik.

“We hebben tot nu toe vier afdalingen kunnen doen en ik heb de baan vier keer ‘gelopen’. Dat is een mooi begin richting de officiĆ«le trainingen. Vooral bocht 13 is heel anders. Het is daarom nog zoeken naar de juiste lijn en nu wachten totdat ik weer kan afdalen.”

Skeletonster Kimberley Bos, die vrijdag en zaterdag haar wedstrijden heeft, sprak ook al van veranderingen aan de baan. Volgens Sleper ligt dat aan het ijs op de baan. “Daar hebben ze schrapers voor”, legt ze uit. “Daardoor kan de baan bochtiger staan of juist meer open.” Maar aan de tips van Bos heeft Sleper niet veel. “Skeleton heeft andere lijnen dan bobsleeĆ«n. Dat heeft te maken met het gewicht dat ik meeneem.”

Zes runs heeft Sleper om de laatste finesses te vinden. “Dat is weinig maar daar hebben we het mee te doen. De deelneemsters die ook in de 2-mansbob starten komen daarna pas in actie, dus die hebben niet meer afdalingen kunnen doen. Dit is inderdaad fijn.”

Toch denkt de monobobster dat de bobsleesters met de meeste ervaring het beste uit de voeten zullen kunnen op de olympische baan. “Op deze baan vier stabiele runs maken is echt supermoeilijk. Soms denk je dat je op een goede lijn zit, maar breekt de achterkant van je bob ineens uit”, omschrijft Sleper het doorschieten van een deel van de bob na de bocht. “Dan verlies je heel veel tijd. Je moet heel precies sturen hier. Degene die het langst in de sport zit heeft de meeste stuurervaring. Dat speelt een heel grote rol op deze baan. Die gaat echt een stukje harder.”

Sleper is voorzichtig om een echte verwachting uit te spreken. “Ik ben zelf blij met vier goede runs en een plek in de top 12. Maar ik ben ten opzichte van oktober al heel tevreden met hoe de twee trainingsdagen zijn geweest.”