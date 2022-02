Nederland zakt naar vierde plaats in medaillespiegel

De Nederlandse ploeg is na de vijfde dag van de Winterspelen in Beijing van de tweede naar de vierde plaats gezakt in de medaillespiegel. TeamNL haalde woensdag geen medailles binnen en blijft staan op drie gouden, drie zilveren en een bronzen medaille.

Duitsland klom door het goud op de Noordse combinatie en bij het rodelen naar de eerste plaats. Het land heeft vijf keer goud en drie keer zilver. Noorwegen steeg naar de tweede plaats dankzij de gouden plak van freestyle-skiër Birk Ruud. De traditioneel sterke wintersportnatie heeft vier gouden, twee zilveren en vier bronzen medailles.

Zweden leverde de koppositie in en zakte naar de derde plaats met vier keer goud, een keer zilver en twee keer brons. Gastland China staat achter Nederland vijfde met drie keer goud en twee keer zilver.

Rusland, dat door de wereldwijde dopingschorsing onder neutrale vlag en onder de naam Russisch Olympisch Comité meedoet, heeft tot nog toe de meeste medailles vergaard, elf stuks. Het land staat achtste, omdat in het medailleklassement het aantal gouden medailles zwaarder telt dan het totale aantal medailles.