Russische media melden positieve dopingtest kunstrijdster Valieva

Twee Russische kranten melden dat de 15-jarige kunstschaatser Kamila Valieva positief is bevonden op doping tijdens de Winterspelen in Beijing. Het zou de reden zijn waarom de huldiging van de Russische kunstrijders, die het goud wonnen in de landenwedstrijd, niet doorging.

Het Internationaal Olympisch Comité bevestigde woensdag wel dat er sprake was van een “juridische kwestie” en de uitreiking van de medailles daarom was uitgesteld. De positieve test van Valieva is niet bevestigd.

De kranten RBC en Kommersant beweren dat bij Valieva het geneesmiddel Trimetazidine is aangetroffen. Dat is een prestatiebevorderend middel dat op de verboden lijst staat. Valieva, de regerend Europees kampioene met de bijnaam ‘Miss Perfect’, stelde maandag de zege in de gemengde landenstrijd veilig. Ze maakte als eerste vrouw tot twee keer toe een viervoudige sprong op de Spelen.

Rusland doet niet mee aan de Spelen onder de eigen vlag vanwege een wereldwijde dopingschorsing, maar onder neutrale vlag en de naam Russisch Olympisch Comité. Dat comité wilde geen commentaar geven op de aantijgingen uit de kranten.

Wel kwam het Russische ministerie van Sport naar buiten met een verklaring waarin het zei dat het voorbarig is om te reageren op berichten in de media over de reden voor het uitstellen van de prijsuitreiking.