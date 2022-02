Schaatsster In ’t Hof wil voor derde keer verrassen op 5000 meter

Sanne in ’t Hof zorgde dit seizoen al twee keer voor een verrassing op de 5000 meter. De 24-jarige schaatsster van gewest Friesland werd in oktober tweede op het NK en plaatste zich eind december voor de Olympische Spelen. Daar hoopt ze donderdag voor een derde verrassing te zorgen. “Als ik een medaille kan winnen, zou dat zeker een verassing zijn”, zegt In ’t Hof.

Een gouden medaille winnen wordt volgens de schaatsster heel lastig. “Irene Schouten heeft aangetoond dat ze vrijwel onverslaanbaar is. Verder ligt het niveau heel erg bij elkaar. Ik hoop dat ik me in die strijd kan mengen en het kunstje van het olympisch kwalificatietoernooi kan herhalen en voor een verassing kan zorgen. Ik ga niet de wedstrijd in met de verwachting dat ik wel even een medaille kan halen. Daarvoor is het niveau te hoog. Alles moet kloppen.”

De langste afstand in het vrouwentoernooi werd vier jaar geleden verrassend gewonnen door Esmee Visser. De olympisch kampioene raakte in de afgelopen jaren overtraind en ontbreekt op deze Spelen. “Mensen vragen mij vaak, ben jij de nieuwe Esmee Visser”, zegt In ’t Hof. “Maar ik ben Sanne. Ik heb een ander verhaal dan zij. Dat is niet te vergelijken.”

In ’t Hof kende ook mindere perioden in het schaatsen. Ze kreeg een stageplaats bij de grote schaatsploeg Jumbo-Visma enkele jaren geleden, maar raakte daar overtraind. In de omgeving van gewest Friesland groeide ze terug naar topniveau, maar moest ze de zaken zelf bekostigen met bijbaantjes onder meer in een sushirestaurant.

Dit seizoen bleef ze achter de ongenaakbare Schouten de Nederlandse schaatssters uit de commerciële teams voor op de 5 kilometer. Ook in de strijd om het tweede ticket voor de Spelen op deze afstand trok ze aan het langste eind, al was het verschil minimaal. “Ik had überhaupt niet verwacht dat ik op de Spelen zou staan”, zegt In ’t Hof. “Ik ben hier nu om de beste race uit mijn leven te rijden. Ik ben in nog betere vorm dan in december toen ik me plaatste.”