Schaatsster Schouten in laatste rit 5000 meter tegen Lollobrigida

Irene Schouten komt bij de Olympische Spelen in Beijing op de 5000 meter in de zesde en laatste rit uit tegen de Italiaanse Francesca Lollobrigida. De 29-jarige schaatsster heeft daarmee dezelfde tegenstandster als tijdens haar gouden rit op de 3000 meter van afgelopen zaterdag. Toen eindigde Lollobrigida als derde.

Sanne in ’t Hof, de enige andere Nederlandse deelneemster aan de 5000 meter, neemt het in de derde rit, net voor de dweil, op tegen de Russin Natalia Voronina. Voor In ’t Hof is het haar eerste optreden op de Spelen. De Russin is de wereldrecordhoudster op de 5000 meter met een tijd van 6.39,02 minuten.

Isabelle Weidemann uit Canada, de winnares van zilver op de 3000 meter, komt in de voorlaatste rit in actie. Ze neemt het op tegen de Noorse Ragne Wiklund. De Tsjechische Martina Sablikova, de winnares van goud op de 5000 meter op de Spelen van Vancouver 2010 en Sotsji 2014, rijdt in de vierde rit tegen de Japanse Misaki Oshigiri.

De titelverdedigster op de 5000 meter, Esmee Visser, is er niet bij in Beijing.