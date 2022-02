Schaatsster Schouten na goud op 3 km ook favoriete op 5 km

Irene Schouten hoopt donderdag bij de Olympische Spelen in Beijing haar tweede gouden olympische medaille te winnen. Na winst van de Nederlandse schaatsster op de 3 kilometer, begint ze in de National Speed Skating Oval ook als favoriete aan de 5 kilometer.

Schouten is ingedeeld in de zesde en laatste rit, samen met de Italiaanse Francesca Lollobrigida. De 29-jarige rijdster heeft daarmee dezelfde tegenstandster als tijdens de 3000 meter. Sanne in ’t Hof, de enige andere Nederlandse deelneemster aan de 5000 meter, neemt het in de derde rit op tegen de Russische Natalia Voronina. Voor In ’t Hof is het haar eerste optreden op de Spelen.

De 5000 meter start om 13.00 uur Nederlandse tijd.

Snowboardcrosser Glenn de Blois komt ook in actie in China. Hij begint om 04.15 uur aan de kwalificatie. De Blois is, naast Melissa Peperkamp, Niek van der Velden en Michelle Dekker, één van de vier deelnemende Nederlandse snowboarders aan deze Spelen.