Schulting bij Spelen probleemloos naar kwartfinale op 1000 meter

Shorttrackster Suzanne Schulting heeft bij de Olympische Spelen zonder problemen de kwartfinales van de 1000 meter gehaald. De Nederlandse reed in de tweede serie, in een olympisch record, onbedreigd af op de winst in het Capital Indoor Stadium in Beijing.

Selma Poutsma en Xandra Velzeboer, de andere twee rijdsters van TeamNL op de kilometer, bereikten ook de volgende ronde. Poutsma werd tweede in de eerste ‘heat’ en Velzeboer finishte als tweede in de derde omloop.

Schulting behaalde maandag een zilveren medaille op de 500 meter. Dat was haar derde olympische plak. Vier jaar geleden pakte ze bij de Spelen van Pyeongchang goud op de 1000 meter en brons met de vrouwenaflossingsploeg.

Zaterdag liet Schulting de eerste kans op een medaille in Beijing liggen. In de halve finale van de gemengde aflossing viel de 24-jarige shorttrackster.

De kwartfinales, halve finales en finale van de 1000 meter zijn vrijdag. Schulting krijgt in China ook nog kansen op medailles op de 1500 meter en met de aflossing bij de vrouwen.