Shorttracker Knegt bereikt bij Spelen halve finale 1500 meter

Shorttracker Sjinkie Knegt is bij de Olympische Spelen doorgedrongen tot de halve finales op de 1500 meter. De 32-jarige Fries eindigde in de vijfde kwartfinale als eerste. Sven Roes wist ook de halve eindstrijd te bereiken, Itzhak de Laat was na een val uitgeschakeld.

Knegt werd twee dagen eerder op de 1000 meter gediskwalificeerd. Ook op de gemengde aflossing greep de shorttracker, na een val van Suzanne Schulting, naast de medailles.

De halve finales en finale van de 1500 meter staan later op woensdag op het programma in het Capital Indoor Stadium van Beijing.