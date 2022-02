Shorttracksters na bereiken finale: missie voor helft geslaagd

De Nederlandse shorttracksters kijken met vertrouwen uit naar de finale van de aflossing bij de Olympische Spelen, komende zondag. Suzanne Schulting, Selma Poutsma, Xandra Velzeboer en Yara van Kerkhof plaatsten zich woensdag in het Capital Indoor Stadium overtuigend. “De missie is voor de helft geslaagd”, zeiden de Oranje-vrouwen opgetogen.

De shorttracksters bleven in de eerste halve eindstrijd China voor. Canada en Zuid-Korea, die zich in de tweede halve finale ook plaatsten voor de finale, waren minder snel dan Nederland.

“Ik vond het zelf vrij zenuwslopend”, aldus Velzeboer. “De Italianen vielen in onze race al vrij snel. En tussen de 1500 meter van de mannen en onze relay was er niet gedweild, waardoor het ijs er niet super bij lag. We lagen direct voor en moesten goed, maar voorzichtig doorschaatsen. De finale halen was het belangrijkste.”

“Je bent superzenuwachtig voor zo’n rit”, vertelde Schulting, die twee dagen eerder een zilveren medaille behaalde op de 500 meter. “Je weet al twee maanden dat deze rit gaat komen. China en ItaliĆ« zijn niet de minste tegenstanders. Op zo’n moment, dat ItaliĆ« valt, is dat ergens een opluchting. Maar er kwam juist een nieuwe spanning bij. De spanning dat we niet te veel risico moesten gaan nemen. Dat is dan het nieuwe zenuwslopende.”

Nederland ging goed met de nieuwe situatie om. Schulting vond de manier waarop overtuigend. “We reden China gewoon los. Ze hadden moeite met volgen. Ik denk dat dat heel erg veel vertrouwen geeft. Ook als je die andere halve finale ziet, wij waren gewoon veel sneller. Ik vind dat wij het beste relayland zijn.”

Vier jaar geleden pakten de Oranje-shorttracksters brons bij de Spelen, nadat ze zelf de B-finale wonnen en twee landen in de A-finale werden gediskwalificeerd. De doelstelling is nu om de A-finale te winnen. Van Kerkhof: “Als zij onze rit terugkijken, zijn zij denk ik banger voor ons dan wij voor hen”, zei ze over de teams van Canada en Zuid-Korea.