Skiester Shiffrin faalt bij Spelen na reuzenslalom ook op slalom

Mikaela Shiffrin heeft haar favorietenrol bij de Olympische Spelen in Beijing opnieuw niet waar kunnen maken. De 26-jarige Amerikaanse miste woensdag op de slalom in de Ice River in Yanqing het vierde poortje en wist zo niet te finishen.

Shiffrin bleef na haar misser even in de sneeuw zitten met haar hoofd in haar handen. Twee dagen eerder viel ze op de reuzenslalom ook al uit in de eerste run. De skiester blijft zo voorlopig op twee olympische titels staan. Shiffrin was vier jaar geleden in Pyeongchang de beste op de reuzenslalom. In 2014, op haar eerste Spelen, won ze de slalom.

“Het voelt als een grote teleurstelling”, zei Shiffrin, viervoudig wereldkampioene, die in China op meerdere nummers in actie komt en nog steeds goud kan halen. “Mijn hele carrière heeft me geleerd om te vertrouwen op de manier waarop ik ski. De druk was hoog, maar dat voelde vandaag niet als het grootste probleem. Het is ook weer niet het einde van de wereld, maar ik heb wel veel om over na te denken.”

Adriana Jelinkova zou ook meedoen op de slalom, maar de Nederlandse meldde zich dinsdag af nadat ze eerder in China positief testte op het coronavirus.