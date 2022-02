Snowboardlegende White kan afscheid nemen in olympische finale

Drievoudig olympisch kampioen Shaun White kan zijn afscheid van het snowboarden vieren in een finale. Op de Winterspelen van Beijing had de 35-jarige Amerikaan in de kwalificaties problemen bij zijn eerste optreden op de halfpipe met een matige score van 24,25. Maar de snowboardlegende herstelde zich en mocht na zijn tweede run als vierde naar de finale. Die vindt vrijdag plaats.

White moest zijn zenuwen in bedwang houden bij zijn tweede run, maar slaagde daarin met een score van 86,25. Van de twaalf snowboarders die vrijdag terugkomen voor de strijd om de medailles had de Japanner Ayumu Hirano de hoogste score: 93,25.

White bevestigde zaterdag dat hij na Beijing 2022 stopt. “Ik geniet hier van ieder moment”, zei de Amerikaan, die op de Spelen van 2006, 2010 en 2018 de beste was. In 2014 eindigde hij als vierde. White plaatste zich, gehinderd door blessures en een coronabesmetting, pas in januari voor de Spelen.