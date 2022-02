Teambaas Red Bull: grootste verandering Formule 1 in 30 jaar

De Formule 1 heeft zijn grootste wijziging van de laatste dertig jaar doorgevoerd. Dat zei teambaas Christian Horner van Red Bull Racing bij de presentatie van de RB18, de auto waarin Max Verstappen dit jaar zijn wereldtitel gaat verdedigen. “Het wordt dit jaar ook een wedstrijd in ontwikkeling, van de eerste tot de laatste race”, aldus de Brit.

De bolides zijn grondig veranderd door nieuwe voorschriften op voornamelijk het gebied van aerodynamica. “De hele filosofie is veranderd en dat betekent dat elk onderdeel van deze auto anders is dan die van vorig jaar. Tegen de tijd dat de eerste race er is in maart, zal de auto er al weer anders uitzien dan deze. De evolutie zal heel snel gaan”, verwacht Horner.

De teambaas heeft echter een rotsvast vertrouwen in Verstappen. “We hebben dit jaar nummer 1 op de auto en we zijn van plan dat nummer te behouden. Max was vorig seizoen fenomenaal. Hij reed een geweldig seizoen waarin hij verreweg de meeste ronden aan de leiding reed, tien grands prix won én de wereldtitel. Hij bulkt van het zelfvertrouwen.”