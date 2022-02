Tennisser Auger-Aliassime blijft behouden voor ABN AMRO-toernooi

Félix Auger-Aliassime is behouden gebleven voor het ABN AMRO World Tennis Tournament. De Canadese nummer 9 van de wereld sloeg zich op het centercourt van Ahoy in drie sets langs Egor Gerasimov uit Belarus: 3-6 6-2 6-2.

Auger-Aliassime begon moeizaam aan het duel met de nummer 126 van de wereld. Hij verloor in de eerste set twee keer zijn servicegame, waaronder bij 2-2 met een lovegame. Naarmate de wedstrijd vorderde, leek de nummer 3 van de plaatsingslijst steeds beter gewend aan de omstandigheden. Na 2 uur en 9 minuten maakte hij het met een goede passing af op zijn eerste matchpoint.

In de volgende ronde neemt Auger-Aliassime het op tegen de Schot Andy Murray of Aleksandr Boeblik uit Kazachstan. Die twee treffen elkaar woensdagavond.

De 21-jarige Auger-Aliassime stond twee jaar geleden in de finale in Ahoy. Hij verloor toen van Gaël Monfils. Opvallend genoeg heeft de Canadees nog geen titel gepakt. Hij stond al acht keer in een eindstrijd.

Dinsdag werd Denis Shapovalov, landgenoot van Auger-Aliassime, wel uitgeschakeld in de openingsronde. Auger-Aliassime en Shapovalov wonnen begin dit jaar de ATP Cup en haalden beiden de kwartfinales op de Australian Open.