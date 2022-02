Tennissers Musetti en De Minaur naar kwartfinales Rotterdam

De Italiaan Lorenzo Musetti en de Australiƫr Alex de Minaur hebben zich als eerste tennissers geplaatst voor de kwartfinales van het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam. Musetti won in de tweede ronde in drie sets van de Pool Hubert Hurkacz: 6-3 5-7 6-3, De Minaur rekende eveneens in drie sets af met de Amerikaan Mackenzie McDonald: 7-6 (6) 1-6 4-6.

De zege van Musetti op Hurkacz was opvallend. De 19-jarige Italiaan is de nummer 63 van de wereld, terwijl de Pool de nummer 11 van de wereld is en in Rotterdam als vierde was geplaatst.

De Nederlandse troeven Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor spelen donderdag hun partij in de tweede ronde. Van de Zandschulp komt als eerste in actie op het centrecourt in Ahoy. Hij begint om 11.00 uur tegen de Tsjechische qualifier Jiri Lehecka. Griekspoor sluit de dag af. Hij speelt in de avondsessie de laatste partij tegen de Hongaar Marton Fucsovics, vorig jaar nog finalist in het toernooi in Rotterdam.