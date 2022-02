Verstappen gecharmeerd van nummer 1 op nieuwe Red Bull

Max Verstappen heeft zijn nieuwe auto van Red Bull voor het komende seizoen in de Formule 1 onthuld. In de RB18 zal hij dit jaar zijn wereldtitel verdedigen. Bij de eerste aanblik van de auto was de Nederlander vooral te spreken over het nummer 1 op de neus. “Dat ziet er beter uit dan 33”, was zijn eerste reactie tijdens een online-presentatie.

De Nederlander zal eind februari in Barcelona voor het eerst achter het stuur kruipen van de auto, die is gebouwd naar de nieuwe technische regels van de internationale autosportfederatie FIA. Hij verheugt zich erop en verwacht ook snel te wennen, maar het rijden met de grotere wielen beschouwt hij als de grootste uitdaging. “De banden zijn veel groter, dus ik ben benieuwd wat het doet met het uitzicht vanuit de cockpit. Het zal wat moeilijker zijn om krappe bochten heel scherp te nemen”, zei hij.

De grotere wielen zijn een van de opvallende veranderingen aan het uiterlijk van de Formule 1-auto’s. “De nieuwe auto’s zijn ontworpen om dichter achter elkaar te kunnen rijden en daarmee inhalen makkelijker te maken. Dus ook onze auto is zo gebouwd. Hij ziet er strak uit”, zei teambaas Christian Horner.

De bolide is in kleurstelling niet veranderd. Donkerblauw is de hoofdkleur, rood en geel de steunkleuren. Het zijn de kleuren van Red Bull, de sportdrank die eigenaar is van de renstal. Het logo van Red Bull, de stier, siert als altijd de ‘rug’ van de bolide. Op de zijkant prijkt nogal prominent de naam van het Amerikaanse softwarebedrijf Oracle, dat in het nieuwe seizoen ook de titelsponsor is van Red Bull Racing.