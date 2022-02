Zuid-Koreaanse shorttracker Hwang wint goud op 1500 meter

Shorttracker Hwang Dae-heon heeft bij de Olympische Spelen in China goud gegrepen op de 1500 meter. De Zuid-Koreaan reed het grootste deel van de race in het Capital Indoor Stadium in Beijing aan de leiding en stond die niet meer af. Steven Dubois uit Canada pakte het zilver net voor Semen Elistratov uit Rusland die genoegen moest nemen met het brons.

De Nederlandse schaatsers wisten de finale niet te halen. Sven Roes eindigde als vierde in de B-finale die werd gewonnen door de Hongaar John-Henry Krueger. Sjinkie Knegt werd gediskwalificeerd in de halve finales. Itzhak de Laat, de derde Nederlandse deelnemer op deze afstand, strandde eerder al.