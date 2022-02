Amerikaan Chen volgt Hanyu op als olympisch kampioen kunstrijden

De Amerikaanse kunstrijder Nathan Chen heeft Yuzuru Hanyu onttroond als olympisch kampioen. De 22-jarige Chen zette eerder deze week in de korte kür al een wereldrecord neer met 113,97 punten en hij maakte het donderdag af in de vrije kür (218,63). De Japanner Hanyu, de olympisch kampioen van Sotsji 2014 en Pyeongchang 2018, eindigde achter twee landgenoten op de vierde plaats.

De 27-jarige titelverdediger was in de korte kür al niet verder gekomen dan de achtste score. Hanyu had de afgelopen jaren veel last van blessures en het was zelfs lang onzeker of hij kon meedoen aan de Spelen. Hij hoopte net als de Zweed Gillis Grafström in 1920, 1924 en 1928 drie keer op rij olympisch kampioen te worden, maar Hanyu kon in Beijing niet meedoen om het goud. De Japanner ging in de afsluitende vrije kür twee keer onderuit, onder meer bij een poging om als eerste kunstrijder een viervoudige axel uit te voeren.

Terwijl Hanyu de nodige foutjes maakte, zette Chen een vrijwel perfecte kür neer. Op de muziek van Rocket Man van Elton John kwam de wereldkampioen van 2018, 2019 en 2021 tot een puntentotaal van 218,63, iets onder zijn eigen wereldrecord. De Amerikaan pakte het goud met een totaal van 332,60 punten, ruim 20 punten meer dan de Japanner Yuma Kagiyama (310,05). Het brons ging naar diens landgenoot Shoma Uno (293,00). Hanyu viel met 283,21 buiten het podium.

“Dit betekent alles voor me”, zei Chen, wiens ouders uit China komen. Hij werd zelf geboren in Salt Lake City. “Via mijn familie heb ik een speciale band met Beijing. Geweldig om hier olympisch kampioen te worden. Het was een heel leuke kür om te schaatsen, het ging als een wervelwind voorbij. Na de laatste sprong voelde ik dat ik wel eens kon gaan winnen.”

Chen pakte eerder deze week met de VS al zilver in de landenwedstrijd achter Rusland, al zijn de medailles vanwege een “juridische kwestie” nog altijd niet uitgereikt. De Russische kunstrijdster Kamila Valieva zou positief hebben getest op doping.