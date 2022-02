Golfer Luiten sterk van start in Verenigde Arabische Emiraten

Golfer Joost Luiten is sterk van start gegaan in de Ras Al Khaimah Classic in de Verenigde Arabische Emiraten. De 36-jarige Nederlander ging rond in 66 slagen. Daarmee bleef hij 6 slagen onder het baangemiddelde.

Luiten liet op de openingsdag geen slag liggen en produceerde tijdens zijn eerste rondgang langs de achttien holes zes birdies. Hij neemt voorlopig de tweede plaats in de tussenstand in. Veel spelers zijn nog bezig aan hun eerste ronde. De Portugees Ricardo Gouveia leidt tot dusver met een score van 65 slagen.

Luiten begon teleurstellend aan het nieuwe seizoen in de DP World Tour, voorheen de Europese Tour. Hij haalde vorige maand zowel bij het openingstoernooi in Abu Dhabi als bij de Dubai Desert Classic de cut niet. Volgens Luiten is vooral het korte werk op de golfbaan (chippen en pitchen) al enige tijd bij hem voor verbetering vatbaar. Hij heeft inmiddels mental coach Lee Crombleholme ingeschakeld om hem daarbij te helpen. “Je kunt in korte tijd geen wonderen verwachten, maar ik heb een goed gevoel bij Lee en ga de samenwerking zeker wat tijd geven”, liet Luiten onlangs weten.