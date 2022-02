Nederland op helft aantal gouden plakken van vorige Winterspelen

Nederland staat bij de Olympische Spelen van Beijing na zes dagen op vier gouden medailles. Dat is de helft van het totale aantal van de vorige Winterspelen in Pyeongchang (2018).

Langebaanschaatsster Irene Schouten behaalde donderdag op de 5000 meter haar tweede gouden plak. Eerder won ze in de National Speed Skating Oval de 3000 meter. Ireen Wüst en Kjeld Nuis schreven allebei de 1500 meter op hun naam.

TeamNL behaalde in China verder drie zilveren (schaatsers Patrick Roest en Thomas Krol en shorttrackster Suzanne Schulting) en één bronzen (schaatsster Antoinette de Jong) medaille.

Nederland kwam bij de Spelen van Pyeongchang uit op acht gouden, zes zilveren en zes bronzen plakken. Bij de succesvolste Winterspelen ooit, in Sotsji in 2014, verzamelde de Oranje-formatie acht gouden, zeven zilveren en negen bronzen plakken, 24 in totaal dus. Beide keren eindigde Nederland als vijfde in het medailleklassement.