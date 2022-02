Oostenrijkse snowboarder Hämmerle krijgt na finishfoto het goud

De finishfoto moest eraan te pas komen om te zien welke snowboarder op de Olympische Spelen het goud had gewonnen op de cross. De Oostenrijker Alessandro Hämmerle bleek zijn board net iets eerder over de finishlijn te hebben gedrukt dan de 20-jarige Eliot Grondin uit Canada, die vallend over de streep kwam. De Nederlandse deelnemer Glenn de Blois strandde op het Genting Snow Park in Zhangjiakou al in de eerste knock-outronde, de achtste finales.

Hämmerle (28) bezorgde Oostenrijk de vierde gouden medaille op de Spelen van Beijing. Vlak daarvoor had zijn landgenoot Johannes Strolz bij het alpineskiën al de combinatie gewonnen.

De Italiaan Omar Visintin pakte het brons op de snowboardcross. Hämmerlei eindigde vier jaar geleden in Pyeongchang als zevende op dit onderdeel, waarbij de snowboarders een parcours moeten afleggen met onderweg tal van bulten en hellingen.