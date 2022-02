Roest vindt beschuldigingen Van der Poel niet respectvol

Schaatser Patrick Roest vindt de beschuldigingen van zijn concurrent Nils van der Poel niet van veel respect getuigen. De Zweed zei woensdag op een persconferentie dat TeamNL de ijsmeester probeert te beïnvloeden “Dat valt me eigenlijk wel van hem tegen. Hij wint de 5 kilometer en dan komt hij hiermee. Ik vind niet dat je dat moet doen”, zei Roest, die zondag net naast het goud op de olympische 5000 meter greep.

De Zweed uitte forse kritiek op TeamNL na een artikel op de website schaatsen.nl, het nieuwsplatform van de Nederlandse bond KNSB. Daarin vertelde bewegingswetenschapper Sander van Ginkel, die deel uitmaakt van TeamNL en dagelijks de ijstemperatuur op de schaatsbaan in Beijing meet, met die gegevens steeds naar de Canadese ijsmeester Mark Messer te stappen. De olympisch kampioen op de 5000 meter uit Zweden noemde dat “corrupt”.

“Ik weet niet waarom hij het roept”, zei Roest. “Ik weet dat de 10 kilometer zijn beste afstand is en als hij dan de 5000 meter wint, is hij al heel goed bezig. Ik snapte de opmerkingen ook niet helemaal. Hij moet zelf weten wat hij in de media roept. Daar heb ik niet veel mee te maken.”

Volgens Roest weten buitenlandse schaatsers al jaren dat het ijs wordt gemeten door de Nederlandse equipe. “Het is allemaal niet zo erg als hij denkt dat het is. Deze ijsmeester weet heus wel wat hij doet. Je hoeft hem echt niet te vertellen hoe hij ijs moet maken. Daar heeft hij ons niet voor nodig.”

Dat het met opzet door de Zweedse schaatser zou zijn gezegd in de aanloop naar de 10 kilometer, is volgens Roest mogelijk. “Misschien wel, maar ik denk dat je dat spel ook op een andere manier kan spelen.” Volgens de 26-jarige schaatser gaat het wel ver om die dingen te roepen en te vergelijken met gebruik van doping. “Dat is wel heel heftig.”

Roest zegt dat hij zelf niet extra gemotiveerd hoeft worden. “Het doet niets met mijn raceplan en maakt me verder niets uit. Ik heb dit niet nodig om een snelle tijd te rijden. Daar heb ik hem niet voor nodig en zeker niet de dingen die hij roept.”