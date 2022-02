Russische schaatsbond weerspreekt schorsing kunstrijdster Valieva

De Russische schaatsbond heeft geruchten dat kunstrijdster Kamila Valieva volgende week niet mag uitkomen in de individuele competitie op de Olympische Spelen van Beijing weersproken. “Kamila is niet uitgesloten van deelname aan de Spelen”, meldde woordvoerster Olga Jermolina tegenover persbureau TASS. De ontkenning volgt op het bericht in de Russische krant Sport Express dat de 15-jarige kunstrijdster volgende week niet mag meedoen.

De ophef ontstond toen de huldiging van de Russische ploeg, die maandag goud had veroverd in de landenwedstrijd, niet doorging vanwege een “juridische kwestie”. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) weigert tot dusverre verdere uitleg. Volgens Russische en Amerikaanse media heeft Europees kampioene Valieva, bijgenaamd Miss Perfect, positief getest op Trimetazidine, een prestatiebevorderend middel dat op de verboden lijst staat.

Jermolina zei nu een officiële mededeling van het IOC af te wachten. Dat zei ook Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov. “We volgen de aanwijzingen van het IOC en hopen dat onze atleten, onder wie Valieva, niets dan goud winnen,” aldus Peskov.

Valieva liet zich donderdag weer op het ijs zien in Beijing. Woensdag ontbrak ze nog op de training.