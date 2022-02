Skiër Strolz pakt net als zijn vader olympisch goud op combinatie

De Oostenrijkse skiër Johannes Strolz heeft op de Olympische Spelen voor een grote verrassing gezorgd door het goud te pakken op de combinatie. De 29-jarige Strolz, die in zijn carrière pas één keer een wereldbekerwedstrijd won, troefde de Noor Aleksander Aamodt Kilde af. De Oostenrijker sloeg toe op de afsluitende slalom en treedt zo in de voetsporen van zijn vader Hubert, die op de Winterspelen van 1988 in Calgary ook goud pakte op de combinatie.

Strolz stond na de afdaling, waarin Kilde de snelste was, op de vierde plaats. Hij legde de slalom af in 47,56 seconden, ruim een seconde sneller dan de Noor. Met een totaal van 2.31,43 pakte Strolz de olympische titel, Kilde moest op 0,59 seconde genoegen nemen met zilver. Het brons ging op 0,68 naar de Canadees James Crawford.

Vier jaar geleden in Pyeongchang won de Oostenrijker Marcel Hirscher de combinatie.