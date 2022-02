Skiester Goggia slaat super-G op Spelen over, Shiffrin twijfelt

De Italiaanse skiester Sofia Goggia slaat op de Olympische Spelen de super-G van vrijdag over. De 29-jarige Goggia, een van de meest succesvolle skiesters dit seizoen in de wereldbeker, is herstellende van een knieblessure en voelt zich niet fit genoeg voor deelname aan de super-G. De Italiaanse hoopt volgende week wel haar olympische titel op de afdaling te kunnen verdedigen.

Goggia ging eind vorige maand onderuit in de super-G bij de wereldbeker van Cortina d’Ampezzo. Ze hield aan die val een verrekking van de kruisbanden en een klein breukje in een kuitbeen over. Goggia besloot zich niet te laten opereren, in de hoop op tijd fit te zijn om in China een gooi te doen naar nieuw olympisch succes. De Italiaanse won dit seizoen vier van de vijf wereldbekerwedstrijden op de afdaling.

Mikaela Shiffrin slaat de super-G mogelijk ook over. De 26-jarige Amerikaanse viel deze week uit op zowel de reuzenslalom als de slalom en dat leidde tot twijfels over haar vorm. De tweevoudig olympisch kampioene en leidster in het wereldbekerklassement beslist na de training of ze vrijdag aan de start staat van de super-G.